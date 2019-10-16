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الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:00 ص
الأرصاد :أمطار تصل لحد السيول فى سيناء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ممايؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

 

القاهرة 23 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 21 31
دمنهور 22 30
الإسكندرية 23 28
بلطيم 24 29
مطروح 22 27
السلوم 21 28
سيوة 20 32
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الاسماعيلية 22 33
السويس 23 33
العريش 20 30
رفح 20 30
رأس سدر 22 32
نخل 17 32
نويبع 27 31
طابا 23 31
كاترين 17 28
الطور 25 29
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 26 35
مرسى علم 27 33
الفيوم 23 33
بنى سويف 23 33
المنيا 20 33
أسيوط 20 35
سوهاج 24 36
قنا 23 36
الأقصر 25 37
أسوان 29 38
أبوسمبل 29 36
الوادى الجديد 26 37
شلاتين 26 35
ابو رماد 27 34
حلايب 28 33
رأس حدربة 28 33

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 28 39
المدينة 24 38
الرياض 22 35
المنامة 29 34
أبوظبى 27 38
الدوحة 28 35
الكويت 23 38
دمشق 14 31
بيروت 25 30
عمان 16 31
القدس 19 27
غزة 22 29
بغداد 22 37
مسقط 27 32
صنعاء 10 22
الخرطوم 26 38
طرابلس 20 26
تونس 16 25
الجزائر 13 23
الرباط 11 22
نواكشوط 26 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى

 

أنقرة 12 28
اسطنبول 17 24
اسلام اباد 18 32
نيودلهى 22 34
جاكرتا 25 33
بكين 08 15
كوالالمبور 24 33
طوكيو 15 20
أثينا 16 27
روما 10 22
باريس 11 17
مدريد 07 19
برلين 12 16
لندن 09 16
مونتريال 06 16
موسكو 08 10
نيويورك 09 19
واشنطن 09 18
 
 

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