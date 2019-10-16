الأدلة الجنائية تفرغ كاميرات كنيسة مارى جرجس وترفع العينات من موقع الحريق

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذى اندلع، اليوم الأربعاء، بالدور الأول علوى بقاعة المناسبات بكنيسة مارى جرجس بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، وجارى الآن عملية التبريد.

وانتقلت القيادات الأمنية بالمديرية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث للمتابعة واتخاذ اللازم، وتم تحويل 5 مواطنين لتلقي العلاج بالمستشفى الدولي بالمنصورة، وهم: رضا السيد محمد الحديدى، 40 سنه ، مقيم بشارع بورسعيد مصاب بجرح بالرأس 3 سم، وأبانوب بطرس عزت، 26 سنة، مقيم بشارع المجزر مصاب بكدمة بالكتف الأيمن، وكيرولس ملاك نظير، 12 سنة، حالة اختناق وصعوبة بالتنفس، ونجاح جمعة عبد العال، 41 سنة، فرد دفاع مدني، مصاب باختناق، ومحمد عبد الحميد عثمان، فرد دفاع أمني، مصاب باختناق.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بالدور الأول علوي بقاعة المناسبات بكنيسة الشهيد ماري جرجس في شارع بور سعيد بمدينة المنصورة .

وانتقلت اللواء فاضل عمار، واللواء سيد سلطان، والقيادات الأمنية بالمديرية لموقع الحريق وقوات الدفاع المدنى و7 سيارات إسعاف وتمت السيطرة وإخماد الحريق ، وجارى عملية التبريد.