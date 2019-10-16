اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 17 معلومة كل ما تريد معرفته عن نظام الرخصة الجديد، الذى بدأت هيئة السكة الحديد تطبيقه على العاملين لديها لتحقيق الانضباط فى تعليمات التشغيل وتقليل حوادث القطارات الناتجة عن الأخطاء البشرية.

1ـ النظام الجديد يستهدف تحقيق مزيد من الانضباط فى تعليمات تشغيل القطارات.

2ـ النظام الجديد يحقق أعلى معدلات من السلامة والأمان للركاب.

3ـ هيئة السكة الحديد بدأت فى تطبيقه على المعينين حديثا من طوائف التشغيل ضمن المسابقات أرقام 1 و2 و3 التى تم إجراؤها عام 2015.

4ـ الهيئة طبقته على حوالى 2000 عاملا كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقه تباعا على باقى العاملين فى تشغيل القطارات خلال حصولهم على الدورات التدريبية التنشيطية الدروية.

5ـ ـ رخصة السكة الحديد مماثلة لرخص قيادة السيارات وصلاحيتها عامين لمن عمره أقل من 45 عام وعام واحد لم عمره يزيد عن ذلك.

6ـ الرخصة ستستخرج لكافة طوائف التشغيل الحرجة بالسكة الحديد مثل سائقى القطارات والكمسارية وخفراء المزلقانات ومراقبى الحركة والأبراج ونظّار المحطات.

7ـ استخراج رخصة السكة الحديد يستلزم اجتياز دورات تدريبية ونفسية.

8ـ العامل يحصل على الدورات التدريبية والنفسية بمعهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد ثم يرسل المعهد نتيجة الاختبارات التى خضع لها العامل لهيئة السكة الحديد لاستخراج الرخصة للعامل فى حالة اجتيازه للاختبارات بنجاح.

9ـ الرخصة التى يحصل عليها العامل تجدد شرط اجتياز العامل للدورات التدريبية التنشيطية التى يحصل عليها العمال.

10ـ الرسوب فى الاختبارات يمكن التظلم من نتيجتها والخضوع لها مرة أخرى، وفى حالة لم يجتازها للمرة الثانية يحول لوظيفة إدارية.

11ـ عدم اجتياز العامل للاختبارات التى تسبق تجديد الرخصة تحولها لهيئة إلى وظيفة إدارية بعيدة عن العمل فى تشغيل القطارات.

12ـ الرخصة الجديدة المستخرجة مماثلة لرخص السيارات ومدون بها وظيفة العامل والمنطقة التى يعمل بها وتاريخ سريانها كما الحال فى رخص السيارات.

13ـ التعرض لمخالفة تعليمات التشغيل والسلامة والأمان يعرض العامل لسحب الرخصة منه.

14ـ الهيئة تخطط لتطبيق هذا النظام على كافة العاملين فى تشغيل القطارات تباعا، بحيث لا يستطيع العامل العمل بدون حصوله على هذه الرخصة.

15ـ النظام الجديد سيطبق على كافة العاملين الذين تقرر الهيئة تعيينهم مستقبلا، بجانب تطبيقه على العاملين القدامى بالتوازى تدريجيا.

16ـ الأولوية فى البداية للوظائف الأكثر تأثيرا فالأقل تأثيرا، بحيث تصل الهيئة فى النهاية لتطبيقه على كافة العاملين فى تشغيل القطارات.

17ـ النظام يستلزم مراجعة قرارات الجزاء للعامل فى حالة وجودها قبل استصدار أو تجديد الرخصة للعامل للتأكد من سلامة استمرار وجوده فى تلك الوظيفية من عدمه.