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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:00 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016، وتداعيات تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

1

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

2

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت صباح الأحمد بعد عودته للبلاد من رحلة علاجية

3

ترامب: فرض العقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال فى سوريا

4

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ويصل لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016 ويسجل 16.16 جنيه

5

وزارة التموين تعلن إعادة صرف السلع للمستبعدين من البطاقات خلال أسبوعين من التظلم

6

الصحة: مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى

7

إجراءات عاجلة لاحتواء الآثار الكارثية لحرائق لبنان بعد اندلاع 104 حرائق خلال 24 ساعة

8

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

9

الأرصاد: غدا أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد والعظمى بالقاهرة 31 درجة

10

تأجيل قمة الأهلى والزمالك يربك حسابات الأندية.. والمقاولون يهدد بالتصعيد.. والجونة يرفض خوض لقاء إف سى

 

السيسي

صباح الاحمد

سعر الدولار

الاهلي

الزمالك

سوريا

تركيا

اليوم السابع بلس

الكلية الحربية

الكلية البحرية

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