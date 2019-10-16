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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:04 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحاً 33.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5763.79 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% رابحاً 49.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6295.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4724.63 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 138.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون دينار كويتى عبر 5922 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.70%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%.
 
وجاء سهم "بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.98%، تلاه شركة سنام العقارية بنسبة 9.43%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.17%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 6.92%، ثم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.59%.
 

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