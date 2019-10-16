ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحاً 33.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5763.79 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% رابحاً 49.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6295.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4724.63 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 138.5 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون دينار كويتى عبر 5922 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.70%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%.

وجاء سهم "بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.98%، تلاه شركة سنام العقارية بنسبة 9.43%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.17%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.62% ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 6.92%، ثم شركة مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.59%.