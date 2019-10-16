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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هاجيبيس" فى اليابان إلى 77 قتيلا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:30 م
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هاجيبيس" فى اليابان إلى 77 قتيلا أعصار هاجيبيس فى اليابان
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "هاجيبيس"، الذى ضرب اليابان يومى السبت والأحد الماضيين، إلى 77 قتيلًا، كما يسابق عمال الإنقاذ الزمن لتحديد مكان 10 أشخاص مازالوا فى عداد المفقودين.

وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى غمر أكثر من 30 ألف منزل.

وتسبب أقوى إعصار ضرب اليابان منذ عقود فى انهيارات طينية وانقطاع الكهرباء والمياه فى أنحاء مختلفة من البلاد، ولا يزال أفراد أطقم الإنقاذ يحاولون تحديد أماكن المفقودين بينما تحاول فرق الطوارئ إيصال الطعام والإمدادات للذين يكافحون من أجل مواكبة الوضع.

وكان الإعصار، جلب معه رياحا عاتية وأمطارا غزيرة مما تسبب فى انهيار 79 حاجزا مائيا على أنهار فى أرجاء البلاد.

ولا يزال نحو 4000 منزل فى 6 محافظات بلا كهرباء وإمدادات المياه مقطوعة عن أكثر من 110 آلاف منزل فى 13 محافظة، ولا يزال من غير المعروف المدة التى ستستغرق استعادة هذه الخدمات.

وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى: "يجب اتخاذ خطوات لتوفير الطعام والماء، وغيرها من إمدادات الإغاثة، لتحسين الظروف فى مراكز الإيواء، وللمساعدة فى إعادة إسكان النازحين".

 

 


اليابان

اعصار اليابان

هاجيبيس

اعصار هاجيبيس

شينزو ابى

رئيس الوزراء اليابانى

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