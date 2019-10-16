ارتفاع بورصة دبى هامشياً بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحاً 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 2825.69 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك بعد إعلان بنوك عن نتائج مالية جيدة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 317.5 مليون سهم محققة ما قيمته 258.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3324 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفضت 10 أسهم، واستقر 12 سهما.

وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فقطاع التأمين بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.25، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.53%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.76%.