ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% رابحا 3.33 نقطة ليصل إلى مستوى 2827.45 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 168.4 مليون سهم محققة ما قيمته 113.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1888 صفقة ل26 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفضت 7 أسهم، واستقر 11 سهما.

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.30%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.88%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.93%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-سلامة بنسبة 1.40%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 0.56%.