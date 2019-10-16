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ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.5% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:08 م
ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.5% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% رابحاً 36.84 نقطة ليغلق عند مستوى 7518.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.64% رابحاً 127 نقطة ليغلق عند مستوى 3620.54 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 104.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 76 شركة. 
 
وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.83%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعى الخدمات التجارية والمهنية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%.
 
وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.18%، ثم أسمنت السعودية بنسبة 6.52%، ثم صادرات بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "المصافى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.13% ثم تكافل الراجحى بنسبة 2.78%، ثم عناية بنسبة 2.71%.
 

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