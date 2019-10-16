اتفاق روسى صينى لبناء أكبر مصنع للبتروكيميائيات فى العالم

موسكو (أ ش أ)

وقع مجمع البلطيق الروسى للكيميائيات، وهو شركة تابعة لـمجموعة "روس غاز دوبيتشا"، وشركة فرعية تابعة لشركة الهندسة الكيميائية الوطنية الصينية المحدودة اتفاقا بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار لبناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعى والكيميائيات فى بلدة صغيرة قرب سواحل روسيا على خليج فنلندا.

يشمل العقد، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، بناء مصنع كيميائى لمعالجة الغاز الطبيعى ومجموعتين للإيثيلين بطاقة سنوية تبلغ 1.4 مليون طن و6 مجموعات من منشآت البولى إيثيلين بطاقة 480 ألف طن سنويا ومنشآت أخرى، وستستمر فترة البناء مدة خمس سنوات.

وذكرت الشركة الصينية المشاركة فى الاتفاقية أنها ستواصل الاستفادة من السوق الروسية وتعزيز التعاون العملى لتحقيق النتائج المفيدة والمربحة للطرفين، بالإضافة إلى دفع مشروع "الحزام والطريق" باتجاه تنمية عالية الجودة.

يشار إلى أن "روس غاز دوبيتشا" هى شركة روسية تنشط فى سوق الغاز الطبيعى الروسية، وتم إنشاؤها لتنفيذ مشاريع الطاقة وإنتاج ونقل ومعالجة الغاز.