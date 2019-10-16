اتحاد الصناعات المصرية يستضيف تحالف الصحة الألمانى فى مصر قريبا

اختتم وفد اتحاد الصناعات المصرية اجتماعات اليوم الثانى لزيارته إلى ألمانيا بلقاء مع تحالف الصحة الألمانى بحضور رولاند جوهده رئيس مجلس الادارة وعدد من رؤساء القطاعات المختلفة التى يمثلها لبحث مجالات وآليات التعاون بين البلدين فى هذا القطاع الحيوى الهام وخاصة فيما يخص لقاحات التطعيم ومنظومات إداراة المستشفيات.

كما تباحث الطرفان فى مجال التمريض وهو قطاع يحتاجه السوق المصرى بشدة وكذلك البرامج الذكية (Intelligent Software) المستخدمة فى قطاع الصحة الألماني.

وفى هذا الصدد أشار، طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية إلى المجهودات التى تقوم بها الحكومة حاليًا للنهوض بقطاع الصحة والخدمات الصحية فى كافة المجالات من تدريب للأطباء وتوسيع قاعدة الدراسة والتأهيل لأطقم التمريض بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات كاملة وإدخال التكنولوجيا المتقدمة وكذلك رقمنة كافة التعاملات فى هذا المجال.

وعليه فقد اتفق الطرفان على أن يقوم وفد من تحالف الصحة الألمانى بزيارة إلى مصر فى أقرب وقت لدراسة السوق المصرى وبحث أفق وفرص الاستثمار فى القطاع على يستمر التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية من أجل تنظيم هذه الزيارة والتنسيق لها.

ومن الجدير بالذكر أن تحالف الصحة الألمانى يضم فى عضويته حوالى 100 جهة فاعلة ألمانية رائدة من أغلب القطاعات تغطى مجموعة واسعة من الخبرات المتنوعة، بالإضافة إلى خبرة متميزة فى مجال التعاون الدولى مما يمكنه من المشاركة فى تعزيز الأنظمة الصحية مع التركيز بشكل خاص على الصحة العالمية والتقنيات والحلول والخدمات الطبية الممتازة والأعلى جودة اللازمة لتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع.