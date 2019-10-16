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ابحث عن "العصب المقروص".. سبب فى ألم الأصابع المستمر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:00 م
ابحث عن "العصب المقروص".. سبب فى ألم الأصابع المستمر الم العصب المقروص
كتبت هند عادل

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الشعور بعدم الراحة فى الأصابع قد يكون وراءه الكثير من الأسباب منها وجود عصب مقروص مما يؤدى للشعور بالوخز أو الضعف أو الألم.

يشير المصطلح "العصب مقروص" إلى أن أحد الأعصاب يتعرض لضغط أو إصابة أو تلف، هناك العديد من الأعصاب المختلفة التي قد تسبب عدم الراحة في صابع اليد.

قد يفكر المريض بأن السبب في الشعور بألم في أحد الأصابع باليد يرجع إلى مشكلة فى الظهر أو الرقبة ولكن من الشائع أن تتأثر الأصابع بعصب مقروص في المعصم، الذراع، الكتف، العنق.

تتطور هذه الحالة عند الضغط على العصب أو تضيقه أو تمديده ، ويواجه اى شخص حاله العصب المقروص بسبب الإصابة أو حالات طبية أخرى مثل التهاب المفاصل أو حركات متكررة.

وقد تختلف أعراض العصب المُقروص فى الأصابع ولكن الشائع منها سببه خدر، حرقه، دبابيس والشعور الإبر، تنميل، ألم حاد أو مؤلم، ضعف، صعوبة في الإمساك بالأصابع واليد، وتزداد الأعراض فى الليل إذا كان الجسم يشغل وضعا معينا لفترة طويلة أثناء النوم.

ويلجأ الأطباء لإستخدام أدوية تحتوى على الكورتيزون لعلاج الأعراض الناجمة عن العصب المقروص، سواء أقراص أو حقن تحقن بالقرب من العصب هذا النوع من الأدوية يستهدف تقليل  الالتهاب والشعور بالألم.

 

 


الم الصوابع

التهاب الاعصاب

الم الاعصاب

قرص الاعصاب

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