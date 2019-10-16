إيطاليا: خفر السواحل يعثُر على جثامين 12 مهاجرًا غارقًا

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أعلن خفر السواحل الإيطالي، العثور على جثامين 12 مهاجرًا بينهم طفل غرقوا الأسبوع الماضي؛ جراء تحطم قارب قبالة جزيرة (لامبيدوسا).

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن السلطات الإيطالية بدأت اليوم عملية انتشال جثامين القتلى ما يرفع عدد الضحايا إلى 25 شخصًا، ووقع حادث انقلاب القارب في 7 أكتوبر الجاري بينما كانت سفينة إنقاذ تقترب لمساعدة الركاب.

وانطلق قارب المهاجرين من تونس وعلى متنه 50 شخصًا تقريبًا، وتم إنقاذ 22 راكبًا فيما لا يزال 5 آخرين في عداد المفقودين.

وفي السياق ذاته، أعلنت خفر السواحل اليوم نقل 180 مهاجرًا إلى جزيرة (صقلية) بعدما تم إنقاذهم أمس قرب جزيرة (لامبيدوسا).