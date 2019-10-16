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إندبندنت: استراتيجية ترامب فى سوريا قد تفتح الباب لبعض الاستقرار رغم قصورها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:47 م
إندبندنت: استراتيجية ترامب فى سوريا قد تفتح الباب لبعض الاستقرار رغم قصورها دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن روسيا تملأ الفجوة التى خلفها سحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقواته من سوريا، مشيرة إلى أنه برغم من أن استراتيجية ترامب لا تبدو أنها كانت محل تدقيق وتخطيط جيد، إلا أنها ربما تفتح فى نهاية الأمر الباب أمام بعض الاستقرار.

 

 وأوضحت الصحيفة أن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأ يغير توازن القوى فى البلاد التى مزقتها الحرب، والتى دخلت فيها أطراف إقليمية ودولية. والآن، تحركت القوات الروسية إلى شمال سوريا لملء الفراغ الأمنى الذى خلفته واشنطن، كما تستولى الحكومة السورية على مناطق سبق أن سيطر عليها المقاتلون الأكراد المدعمون من أمريكا.

 

 ورأى أغلب نخبة السياسة الخارجية الأمريكية الوضع المتطور كانتصار للحكومتين الروسية والسورية وخسارة للولايات المتحدة. إلا أن الخبراء يقولون إنه ليس هناك سبب جيد للولايات المتحدة للبقاء فى سوريا، وأن الانسحاب كان سيحدث فى نهاية المطاف. ويقول وروبرت رابيل أستاذ العلوم السياسية فى جامعة فلوريدا أتلانتك إنه البعض ينظر إلى أن بوتين والأسد كمنتصرين فى شمال سوريا، لكن الأمر كان متوقع من قبل العدوان التركى. ويضيف أن الوجود العسكرى الأمريكيى كان صغيرا للغاية وسياسة واشنطن غير متماسكة فى الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص.

 

 وتشير الصحيفة إلى أن البقاء فى سوريا قد تبين أنه يمثل سياسة محفوفة بالمخاطر بدون وجود غاية واضحة للولايات المتحدة سواء فى ظل إدارة باراك أوباما أو دونالد ترامب.


سوريا

روسيا

القوات الامريكية

استراتيجية ترامب فى سوريا

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