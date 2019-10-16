إلغاء إضراب عمال فى كوريا الجنوبية بعد الاستجابة لمطالبهم

سول (أ ش أ)

توصل اتحاد العمال فى شركة "مترو سول" وإدارة الشركة إلى اتفاق اليوم الأربعاء، قبل دقائق فقط من الموعد المقرر لبدء الإضراب، مما أدى إلى إلغاء الإضراب الذى كان من المتوقع أن يؤثر على المواصلات العامة فى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الاتفاق تضمن رفع الأجور بنسبة 1.8%، وتوظيف المزيد من عمال السلامة والصيانة، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع زيادة عدد الموظفات.

ويخطط الجانبان لإجراء محادثات إضافية حول توظيف المزيد من العمال لتحسين سلامة السائقين.

يذكر أن اتحاد العمال طالب بإلغاء نظام ذروة الأجور وتوظيف المزيد من العمال وتوفير ظروف عمل أفضل لتحسين السلامة فى تشغيل مترو الأنفاق.

وكان الاتحاد قد أعلن عن خطط لإجراء إضراب فى الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر إذا لم يتم تلبية مطالبه .