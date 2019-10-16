إقامة معرض بالصين للاحتفال بالذكرى الـ120 لاكتشاف أقدم نقوش على العظام

وكالات الأنباء

يعرض المتحف الوطنى الصينى لأول مرة مجموعات كبيرة من النقوش على العظام أو أصداف السلاحف، احتفالا بالذكرى الـ120 لاكتشاف النقوش العظمية.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية صورا للنقوش، وسيقدم المعرض الذى حدد افتتاحه يوم 22 أكتوبر، قرابة 190 قطعة من النقوش العظمية والأعمال البرونزية واليشم والكتب.

وسيوفر المعرض لمحة عن اكتشاف النقوش على العظام أو أصداف السلاحف ومجتمع أسرة شانج التى يرجع تاريخها إلى 1600-1046ق.م، حينما استخدمت النقوش العظمية وأصداف السلاحف بهدف قراءة الطالع.



النقوش العظمية



النقوش على العظام



جانب من المعرض