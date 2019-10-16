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إعادة تأهيل وإحلال 1500 وحدة سكنية بمشروع فوسفات مصر بالوادى الجديد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:49 ص
إعادة تأهيل وإحلال 1500 وحدة سكنية بمشروع فوسفات مصر بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن استكمال إجراءات إعادة إحلال وتطوير المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر والذى يضم حوالى 1500 وحدة سكنية متكاملة بهدف إتاحتها للسكن والمعيشة .

 

وقال المحافظ، إن المدينة السكنية فى منطقة فوسفات مصر يجرى بحث آليات إعادة إحلالها وتطويرها بمعرفة لجنة مختصة تم تشكيلها لدراسة التنفيذ بالتزامن مع استكمال تنفيذ مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية فى المنطقة.

 

فى سياق آخر، أضاف المحافظ أنه يجرى استكمال تنفيذ خطة إعمار المحافظة لاستيعاب 50 ألف  مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادى الجديد سنويا وإنشاء 10 قرى نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.

 

وأكد الزملوط أنه جرى تخصيص 10 آلاف فدان وألف منزل لكل محافظة مستهدفة، وتشمل (الفيوم، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية) و تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادى الجديد، وكذلك التنسيق مع المحافظات على الأسر المستهدفة وآليات التمويل والإدارة والإنتاج والتسويق والسداد بالتعاون مع الوزارات المختصة .

 


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