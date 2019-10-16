إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعى الأولى من نوعها فى العالم

أعلن اليوم في أبوظبي عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي في العالم، لتمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية.



وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس أمناء الجامعة والمشرف على تأسيس الجامعة، فى كلمته بمؤتمر صحفى أقيم بمدينة مصدر، حيثو يقع مقر الجامعة، إن الجامعة توجه دعوة مفتوحة من أبوظبي إلى العالم للعمل يداً بيد لإطلاق الطاقات الكاملة التي توفرها التكنولوجيا المبتكرة للذكاء الاصطناعي والذي بدأ بالفعل بتغيير العديد من جوانب حياتنا وعالمنا، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على إحداث تحول اجتماعي واقتصادي واسع التأثير بما يشبه النقلة النوعية التي أحدثها اختراع الكهرباء والقطار والهواتف الذكية والعديد غيرها من الابتكارات التكنولوجية.

وأضاف الجابر أنه "لاغتنام الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، علينا الاستعداد وتهيئة البنية التحتية المناسبة والاستثمار في تطوير المهارات وإطلاق مؤسسات أكاديمية متخصصة، ولطالما أدركت القيادة الرشيدة في أبوظبي أهمية اكتساب هذه القدرات كما يتضح من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإيمانه الراسخ بأهمية المعرفة كأداة للتقدم الاجتماعي»، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الجامعة يعد دليلاً واضحاً على التزام الإمارات تجاه تشجيع الابتكار وتمكين جيل الشباب في الدولة ومختلف أنحاء العالم.



فرص جديدة في كل قطاع



فيما قال الرئيس المؤقت للجامعة ، البروفيسور السير مايكل برادي، إنه وبعد عقود من إجراء الأبحاث في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وصلنا اليوم إلى نقطة تحول في تطبيق الذكاء المتقدم على نطاق واسع. إن هذا التطور، إلى جانب عوامل أخرى، يوفر فرص عمل جديدة ومميزة في كل قطاع تقريباً من قطاعات المجتمع، مضيفاً أن الجامعة ستركز على دعم وتشجيع الطلاب لاقتناص هذه الفرص وتوسيع مساهمتهم في تطوير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتم اختيار خبراء من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى مجلس أمناء الجامعة، بمن فيهم البروفيسور السير مايكل برادي، الرئيس المؤقت لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والذي يشغل حالياً منصب أستاذ تصوير الأورام في جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة؛ والبروفيسور أنيل جاين، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغان؛ والبروفيسور أندرو تشي تشي ياو، عميد معهد علوم المعلومات متعددة التخصصات في جامعة تسينغهوا في بكين؛ والدكتور كاي-فولي، مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا ومستثمر رأسمالي استثماري في الصين؛ والبروفيسورة دانييلا روس، مديرة مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جروب 42».

مجلس استشاري للجامعة



وسيحظى مجلس الأمناء بالدعم من مجلس استشاري يترأسه وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر العلماء، ويضم المجلس كلاً من سارة الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة و الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي والدكتور ون لي مين، كبير علماء ذكاء الآلة في شركة «علي بابا».



برامج جامعية رائدة



وتقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسة للذكاء الاصطناعي التي تشمل: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتعاونت الجامعة مع «المعهد التأسيسي للذكاء الاصطناعي» (IIAI) الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، ويعد واحداً من أبرز المعاهد في مجال الامتياز والريادة لبحوث الذكاء الاصطناعي، للإشراف على طلاب الدكتوراه وتطوير المنهج التعليمي، حيث سيكون المعهد شريكاً في مجال البحوث التعاونية.



منحة دراسية شاملة



وستقدم الجامعة لجميع الطلاب المقبولين منحة دراسية كاملة، إضافة إلى مجموعة مزايا مثل مكافأة شهرية وتأمين صحي فضلاً عن الإقامة والسكن، وستعمل مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتدريب الطلاب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

يمكن للطلاب الخريجين التقديم إلى الجامعة ابتداء من أكتوبر 2019 عبر موقع الجامعة الإلكتروني (www.mbzuai.ac.ae)، ومن المقرر فتح باب التسجيل في أغسطس 2020، وسينطلق العام الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا في حرم «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" بمدينة مصدر في سبتمبر 2020.



وتقدم الجامعة نموذجاً أكاديمياً وبحثياً جديداً في مجال الذكاء الاصطناعي، وستوفر للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطوراً في العالم.

تأثير اقتصادي جذري



وخلال العقد المقبل، من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إحداث تأثير جذري على الاقتصاد العالمي، ويقدّر الخبراء أنه بحلول عام 2030، يمكن أن يبلغ حجم هذه المساهمة نحو 16 تريليون دولار.



وتماشياً مع هذه الدراسات، أصبح الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية استراتيجية حيث أعلن في 2017 عن خريطة طريق واضحة لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، كما تم تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم.



ويُقدر الخبراء أنه بحلول عام 2030، سترتفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 14%، ما يُعد أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط.





طرق التقديم وبرامج الجامعة

وتقدم الجامعة 6 برامج أكاديمية لمرحلة ما بعد الجامعة تشمل: 3 برامج لشهادة الماجستير و3 برامج لشهادة الدكتوراه، و تضم المساقات الأساسية: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية.