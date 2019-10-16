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إصدار طابع تذكارى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المحكمة الدستورية العليا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:53 ص
إصدار طابع تذكارى بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى و عصام الصغير
كتبت هبة السيد

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دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر.
 
وذلك بحضور المستشار الدكتور عادل عمر شريف والمستشار رجب سليم والمستشار بوليس فهمي والمستشار الدكتور حمدان فهمي والمستشار محمود غنيم والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان والمستشار الدكتور طارق شبل والمستشار طارق عبد العليم والمستشار الدكتور طارق عبد القادر.
 
ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن المحكمة الدستورية العليا تحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري في مصر بهدف توثيق هذا الحدث الكبير.
 
وعلي هامش فعاليات تدشين الطابع قام المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا بتسليم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد درع المحكمة الدستورية العليا وذلك تقديرا للطفرة التي يشهدها البريد المصري حالياً.
 
وأضاف عصام الصغير أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.
 

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المستشار سعيد مرعى و عصام الصغير

 


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المحكمة الدستوري

البريد المصري

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