إصابة 5 فى حادث حريق كنيسة مار جرجس بالمنصورة

وضمت قائمة المصابين كلا من ،رضا السيد محمد الحديدى40 سنه، مقيم بشارع بورسعيد مصاب بجرح بالرأس 3 سم،. وتم نقله إلى المستشفي الدولي،ابانوب بطرس عزت 26 سنه مقيم بمنطقة المجزر كدمه بالكتف الأيمن وتم نقله للمستشفي الدولى، كيرولس ملاك نظير 12 سنه صعوبة بالتنفس مقيم المجزر، نجاح جمعه عبدالعال 41 سنة مصاب باختناق من رجال الدفاع المدني، محمد عبد الحميد عثمان اختناق من رجال الدفاع المدني وتم نقلهم إلى المستشفي الدولي.