إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الصحراوى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخصين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف بنحو 5 كيلو متر اتجاه القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدينة بنى سويف بخمسة كيلو متر.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ .

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمود علاء الدين 32 سنة مصور مصاب بكدمات وسحجات، وعادل خالد عبد الكريم 34 سنة كويتى الجنسية دارس بجامعة المنيا كدمات وسحجات.