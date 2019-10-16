إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المنيا

المنيا-فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 2 فدان و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التى نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا فى الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر الجارى.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتى بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين.

من جانبه، أوضح المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 2 قيراط و8 أسهم، و5 حالات بمغاغة بمساحة 7 قراريط، و16 حالة ببنى مزار بمساحة 11 قيراطا و6 أسهم، و11 حالة بسمالوط بمساحة 7 قيراط و2 سهم، وحالة بالمنيا بمساحة 6 أسهم و8 حالات بأبوقرقاص بمساحة 4 قراريط و20 سهما، و15 حالة بملوى بمساحة 14 قيراطا و12 سهما وحالة بديرمواس بمساحة قيراط.