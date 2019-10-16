سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:46 ص
إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المنيا ازاله تعديات - أرشيفية
المنيا-فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من إزالة 60 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 2 فدان و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التى نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا فى الفترة من 8 وحتى 14 أكتوبر الجارى.

 

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتى بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين.

 

من جانبه، أوضح المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 2 قيراط و8 أسهم، و5 حالات بمغاغة بمساحة 7 قراريط، و16 حالة ببنى مزار بمساحة 11 قيراطا و6 أسهم، و11 حالة بسمالوط بمساحة 7 قيراط و2 سهم، وحالة بالمنيا بمساحة 6 أسهم و8 حالات بأبوقرقاص بمساحة 4 قراريط و20 سهما، و15 حالة بملوى بمساحة 14 قيراطا و12 سهما وحالة بديرمواس بمساحة قيراط.

 

 


ازاله تعديات

المنيا

اخبار المنيا

التعدى على الاراضى الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة