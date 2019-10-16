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أهالى يشعلون النار بمنزل سيدة بالمنصورة لاتهامها بالتسبب في وفاة ابنهم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:19 م
أهالى يشعلون النار بمنزل سيدة بالمنصورة لاتهامها بالتسبب في وفاة ابنهم حريق منزل-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتهمت أسرة سيدة بالتسبب في وفاة ابنهم الذي يعمل لديها، وتوجهوا لمنزلها وأشعلوا النار به، ونجحت الشرطة فى ضبط السيدة والمتسببين فى الحريق.
 
تلقى مركز شرطة المنصورة بالدقهلية إشارة من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين ( عامل -  20 سنة ، مقيم قرية تلبانة دائرة المركز) وبسؤال والده اتهم إحدى السيدات ( ربة منزل - 50 سنة مقيمة بذات القرية ) بالتسبب فى وفاة نجله، حيث كان يعمل ويُقيم طرفها.
 
 
وفى وقت لاحق توجه بعض أسرة وجيران المتوفى لمنزل ( ربة المنزل "المتهمة" وأشعلوا النيران به).
 
 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم ضبط (السيدة المتهمة فى الواقعة، والمتسببين فى الحريق) والسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين حدوث تلفيات ببعض نوافذ وأثاث المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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المنصورة

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الدقهلية

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