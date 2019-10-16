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أمير الكويت الشيخ صباح يعود للبلاد بعد انتهاء رحلته العلاجية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:15 ص
أمير الكويت الشيخ صباح يعود للبلاد بعد انتهاء رحلته العلاجية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وكالات الأنباء

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قالت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عاد لأرض الوطن قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبیة والتى تكللت نتائجها بالتوفیق والنجاح.

وحسب وكالة أنباء الكويت، كان فى استقباله ولى العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشیخ سالم العلي الصباح رئیس الحرس الوطني والشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء ورئیس المجلس الأعلى للقضاء ورئیس محكمة التمییز ورئیس المحكمة الدستوریة المستشار یوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولین بالدولة.

 


امير الكويت

امريكا

الكويت

رحلة علاجية

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