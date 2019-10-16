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أقدم مريض زرع قلب يروى كيف عاش بفضل طفلة إلى الـ90 ويوجه الشكر لمجدى يعقوب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:19 م
أقدم مريض زرع قلب يروى كيف عاش بفضل طفلة إلى الـ90 ويوجه الشكر لمجدى يعقوب مجدى يعقوب وأقدم مريض زرع قلب في العالم
سمر سلامة

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احتفل أكبر مريض زرع قلب فى العالم أمس الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 90، بعد 35 سنة من عملية زراعة قلب أجراها له الدكتور مجدى يعقوب عام 1984.

وأجرى الدكتور مجدى يعقوب عملية زراعة قلب لديفيد أجات من طفلة توفيت فى عامها الرابع عشر ، وأخبره الدكتور يعقوب حينها  أنه سيعيش 10 سنوات إضافية، إلا أن ديفيد عاش بعدها  35 سنة حتى وصل الآن إلى عمر التسعين، بحسب موقع DAILY MIRROR.

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ديفيد أقدم مريض زرع قلب في العالم 

وحول ذلك يقول ديفيد أجات إن عملية زرع القلب منحته القدرة على العيش لكى يستكمل عمله كضابط شرطة، حيث إنه شارك خلال عامين فقط في التحقيق في 23 جريمة قتل.

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ديفيد يحتفل بعيد ميلاده الـ 90 

وأرسل "ديفيد"  تحياته إلى الدكتور مجدى يعقوب الذى أجرى أكثر من 2000 عملية زراعة وأجرى ما يقرب من 40.000 عملية قلب مفتوح، موجهة الشكر له.

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ديفيد يشكر مجدى يعقوب 

وشارك مجدى يعقوب فى تهنئة ديفيد بعيد ميلاده، مبديا سعادته بقصته، مؤكدا على أهمية التبرع بالأعضاء لمنح الآخرين فرصة العيش وتقديم النفع لمجتمعاتهم.

مجدى يعقوب
مجدى يعقوب يهنىء ديفيد بعيد ميلاده الـ 90

أقدم مريض زرع قلب

قصة أقدم مريض زرع قلب

مجدى يعقوب

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