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أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:14 م
أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة الأهرامات
إيمان حنا

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نشرت المنصة الإلكترونية المعنية بأخبار السياحة AFAR  تقرير بعنوان "أفضل 10 وجهات سياحية نموا في العالم"، واستعرض الموقع قائمة تضم الدول التى تشهد زيادات كبيرة فى عدد السائحين.

 

بدأ التقرير بالإشارة إلى الدول الأكثر استقبالا للسائحين، مشيرا إلى أنه فى عام 2018، كانت فرنسا هي الدولة الأكثر زيارة فى العالم وفقا لتقرير المعالم السياحية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة لعام 2019 والصادر حديثا. مع احتلال إسبانيا المرتبة الثانية بعدد سياح يصل إلى 83 مليون شخص، والولايات المتحدة فى المرتبة الثالثة بـ80 مليون سائح، فإن قائمة الدول التى رحبت بالضيوف الدوليين فى عام 2018 بالكاد تحتوى على أى مفاجآت.

 

إلى جانب الأماكن الأكثر زيارة، درست منصة AFAR البيانات الخاصة بزيادة عدد السياح فى مختلف الدول، للعثور على البلدان التى شهدت أكبر نسبة تغيير فى نمو عدد السياح بين عامى 2017 و2018. وتصدرت بعض المواقع مثل فيتنام ونيبال ومصر قائمة الوجهات الأسرع نموا مرة أخرى. البعض الآخر مثل جزر القمر، وهى دولة جزيرة صغيرة فى شرق إفريقيا، حققت أيضا نتائج مدهشة. وقد احتلت طاجيكستان المرتبة الأول فى قائمة الوجهات السياحية الأعلى نموا.  

 

مصر المرتبة الرابعة فى قائمة الوجهات السياحية الأعلى نموا بزيادة تقدر بحوالى 36.8%

 

يدعو الموقع السياح إلى زيارة مصر فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن مصر، فى عام 2018، استقبلت 11.346.000 زائر، بزيادة عن 8.3 مليون فى عام 2017.  وأضاف أنه مع الافتتاح المنتظر بشغف للمتحف المصري الكبير في عام 2020، ينبغى أن ترى مصر قريبا أن أرقام السياحة تتجاوز الرقم القياسى لعام 2010 عندما جاء نحو 14 مليون زائر.


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السياحة فى مصر

معالم مصر السياحية

العالم فى ضيافة مصر

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