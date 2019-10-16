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أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:58 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأربعاء 16-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

 

دولار أمريكي (USD)
 

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

 

  يورو (EUR)
 

1 يورو = 4.140 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.241 يورو.

 

  جنيه استرليني (GBP)
 

1 جنيه استرليني = 4.786 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.208 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.839 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.352 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)
 

1 دولار أسترالي = 2.527 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 0.395 دولار أسترالي.

 

  ين ياباني (JPY)
 

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

 

1 ريال سعودي = 28.979 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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