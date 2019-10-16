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أسعار البقوليات اليوم .. الفول البلدى بـ25 جنيه والفاصوليا بـ 23 جنيها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:26 م
أسعار البقوليات اليوم .. الفول البلدى بـ25 جنيه والفاصوليا بـ 23 جنيها صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 16-10-2019 استقرارا في جميع الأسواق داخل القاهرة الكبرى، حسبما أكدت شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الفول البلدى بين 25-29 جنيها للكيلو وذلك بحسب المنطقة، فيما تراوح اسعار الفول المستورد بين 15-19 جنيها، بينما استقر سعر الفاصوليا البيضاء عند 23-25 جنيها للكيلو وتراوحت اللوبيا البلدى بين 21-24 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر العدس عند 23 جنيها للكيلو .

والجدير بالذكر أن شعبة المحاصيل الزراعية والغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن السوق المحلي به فائض من الغلال أن الأسعار ستظل مستقرة حتى قبل نهاية العام فيما ستتأثر تلك الأسعار بانخفاض سعر الدولار مع بداية العام المقبل، موضحة أن السوق به كمية كبيرة من العرض وبالتالى ستنخفض الكميات التي سيتم استيرادها العام القادم.

 


اسعار البقوليات

اخبار اقتصاد

اسعار الفول

اسعار العدس

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