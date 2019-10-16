أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-10-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهلى للتنمية والاستثمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، إيديتا للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 269.6 مليون ورقة مالية بقيمة 827.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.98%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.31%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 67.9 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 17071 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5287 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.

وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

الحديد والصلب أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن رفض الجمعية العامة العادية للشركة، القوائم المالية عن العام المالى 2018/2019، وذلك فى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتم إعادة العرض على الجمعية العامة خلال شهر بعد تصويب ما أثير بالجمعية على قوائم التكاليف. أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن رفض الجمعية العامة العادية للشركة، القوائم المالية عن العام المالى 2018/2019، وذلك فى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتم إعادة العرض على الجمعية العامة خلال شهر بعد تصويب ما أثير بالجمعية على قوائم التكاليف.

كما قررت الجمعية، بحسب بيان للبورصة المصرية، تأجيل النظر فى استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لحين اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو لعام 2019.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد أعلنت عن تحقيق خسائر بلغت 1.24 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى (2018-2019)، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه بالعام المالى السابق له.

وحققت الشركة إيرادات خلال أول شهرين من العام المالى الجارى (يوليو- أغسطس) بلغت 187.86 مليون جنيه. إيقاف 3 شركات قرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف 3 شركات وهى إس اى جى للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، أسواق لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الغزال القابضة للاستثمارات المالية، لمدة شهر أو لحين إزالة المخالفات.

وذلك إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم.

وحدد رئيس الهيئة، بحسب ما نشر على شاشة البورصة، تفعيل قرار وقف نشاط الشركات الثلاثة لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 17 أكتوبر وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل.

لكح جروب أنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 41 شركة خاضعة لرقابتها، بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف، وذلك خلال 15 يوماً، وإلا سيتم استكمال الإجراءات بوقفها عن ممارسة النشاط ثم إلغاء الترخيص حال عدم الإزالة. أنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 41 شركة خاضعة لرقابتها، بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف، وذلك خلال 15 يوماً، وإلا سيتم استكمال الإجراءات بوقفها عن ممارسة النشاط ثم إلغاء الترخيص حال عدم الإزالة.

وجاء ذلك بعد توجيه هيئة الرقابة المالية، إنذارات لهذه الشركات وإعلانها بها في مواجهة النيابة إلا أنه لم يستجب أيا منها للإنذار المرسل إليه، بسبب تغيير المقرات الخاصة بها دون إخطار الهيئة بذلك وكذا عدم قيامها بموافاة الهيئة بقوائمها المالية، وعدم سداد الرسوم والمستحقات المقررة عليها للهيئة.

وضمت قائمة الشركات 41 شركة أبرزها القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب).