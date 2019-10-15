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6 معلومات عن المؤشرات المالية لشركة النصر للملاحات 2018-209

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:00 م
6 معلومات عن المؤشرات المالية لشركة النصر للملاحات 2018-209 ملاحات
كتب عبد الحليم سالم

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تعد شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من ابرز شركات الملح فى مصر والشرق الأوسط.

ومؤخرا نجحت الشركة فى تخفيض خسائرها بنحو 10 ملايين جنه فى العام المالى 2018-2019 مقارنة بالعام المالى السابق.

 

تعرف على أبرز 6 معلومات من واقع المؤشرات المالية للشركة.
 

1 - حققت شركة النصر للملاحات 89.6 مليون جنيه مبيعات إجمالية وخدمات مباعة.

2 - حققت 78 مليون جنيه مبيعات محلية وخدمات مباعة تمثل 87% من المبيعات الكلية.

3 - صدرت الشركة منتجات بقيمة 11.6 مليون جنيه، تمثل 13% من المبيعات الكلية.

4 - بلغت خسائر الشركة 5.9 مليون جنيه.

5 - بلغ عدد العاملين فى 30/6/2019 ( 638 ) عامل.

6 - بلغت جملة الأجور نحو 38,922 مليون جنيه.

 


خسائر النصر للملاحات

ارباح شركة النصر للملاحات

النصر للملاحات

القابضة الكيماوية

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