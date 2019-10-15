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6 أطعمة ضرورية لتسريع علاج إصابات العمود الفقرى والنخاع الشوكى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:00 م
6 أطعمة ضرورية لتسريع علاج إصابات العمود الفقرى والنخاع الشوكى.. تعرف عليها 6 اطعمة لتسرع علاج اصابات العمود الفقرى
كتبت أمل علام

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كشف موقع boldsky أنه بمناسبة اليوم العالمي للعمود الفقري، هناك العديد من الأطعمة التي ستساعدك على العلاج بشكل أسرع من إصابة النخاع الشوكي، يُقال إن الشخص المصاب بإصابة في النخاع الشوكي عندما يكون هناك تلف في أي جزء من الحبل الشوكي أو الأعصاب في نهاية العمود الفقري، يؤدي إلى حدوث تغيرات مؤقتة أو دائمة في وظيفتها.

تسريع علاج اصابات العمود الفقرى
تسريع علاج اصابات العمود الفقرى

 وقال الموقع أن الأعراض قد تشمل فقدان الإحساس، وفقدان وظيفة العضلات أو الوظيفة اللاإرادية في أجزاء الجسم، والأسباب الأكثر شيوعًا لإصابة الحبل الشوكي هي الأعمال العنيفة، وحوادث السيارات، والإصابات الرياضية، والسقوط ، وغيرها من الأمراض، مثل هشاشة العظام والالتهاب، والتهاب المفاصل، والسرطان.

 

الخضروات
الخضروات

وأضاف إنه يجب أن يستهلك الشخص المصاب بإصابة في النخاع الشوكي الأطعمة الغنية بالمغذيات لأنها تساعد في عملية الشفاء، الأطعمة من أجل العلاج بشكل أسرع من إصابات النخاع الشوكي وتشمل:

التغذية الصحيحة لالام العمود الفقرى
التغذية الصحيحة لآلام العمود الفقرى

 1. الأسماك الدهنية..

أظهرت دراسة أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تسريع عملية العلاج، وتساعد في تعزيز تجديد العظام بعد إصابة النخاع الشوكي، حيث أن استهلاك الأسماك الزيتية مثل سمك السلمون، والماكريل، وسمك السلمون، وسمك السردين لأنه مصدر جيد لفيتامين A و D.

2. ثمار الحمضيات..

 تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال، والكيوي، والجريب فروت، والفراولة، على فيتامين C الذي يعد حيويًا في علاج العضلات المصابة، والأربطة، والأوتار، وما بين الفقرات، كما أنه يساعد في تكوين الكولاجين الموجود في العظام والجلد والعضلات والأوتار.

3. الخضروات الورقية الداكنة..

 الماغنيسيوم الموجود في الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت، والخضروات، والكرنب، والسبانخ تساعد في تعزيز نمو العظام والصحة العصبية، وهو أمر ضروري لاستعادة إصابة الحبل الشوكي، أظهرت دراسة أن تناول الخضروات الخضراء، أو الصفراء، يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي.

 وقالت يحتوي البروكلي، والأفوكادو، والأعشاب الخضراء على فيتامين K2 والماغنيسيوم، والكالسيوم، مما يساعد في تكوين العظام في العمود الفقري.

4. المكسرات..

 قم بتضمين المكسرات في نظامك الغذائي، لأنها مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والألياف، والكالسيوم، وفيتامين هـ، والماغنيسيوم، والفوسفور، والتي تعد ضرورية لتكوين وتقوية العظام، تناول المكسرات مثل الكاجو، واللوز، والجوز، لأنها ستساعد في عملية الاسترداد، وجدت دراسة أن قشر اللوز يساعد في تقليل تطور الالتهاب وإصابة الأنسجة، وهو أمر مفيد في علاج إصابة الحبل الشوكي.

5. الفاصوليا..

 تحتوي على الماغنيسيوم، والألياف، والبروتين، التي تساعد في استعادة إصابة الحبل الشوكي أيضًا، يعاني الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي من مشاكل في المثانة والأمعاء، لذلك، بما في ذلك الفول في نظامك الغذائي، والذى يساعد في الهضم ويمنع الإمساك.

الالبان
الالبان
 

6. منتجات الألبان..

 منتجات الألبان مثل الجبن، والزبادي، والحليب، وهي مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين "د"، والتي تساعد في بناء والحفاظ على عظام قوية، كما إنه يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، ويقوي العضلات التي تدعم العمود الفقري.

نصائح للأشخاص الذين يعانون من إصابات النخاع الشوكي:

استهلاك 15-30 جراما من الألياف يوميا، شرب 1.5 لتر من الماء كل يوم، إذا واجهت الغاز، تجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب الإمساك، مثل الخبز الأبيض، والجبن المنزلية، والحليب منزوع الدسم، أو قليل الدسم واللحوم، ضع في اعتبارك دائمًا أن تناول الأطعمة الغنية بكمية كبيرة من العناصر الغذائية يفيد صحتك البدنية والعقلية، اتباع نظام غذائي صحي للجسم والعقل ضروريان للشفاء سعيدًا.


العمود الفقرى

اليوم العالمى للعمود الفقرى

اصابات الحبل الشوكى

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منتجات الالبان

الخضروات

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