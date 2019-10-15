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5 محطات مرتبطة بمحاكمة متهمى "أحداث ماسبيرو" بعد حجزها للحكم.. اعرفها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:32 ص
5 محطات مرتبطة بمحاكمة متهمى "أحداث ماسبيرو" بعد حجزها للحكم.. اعرفها محكمة _ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 9 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، بعد حجزها للحكم، وتوجد محطات هامة مرتبطة بالقضية منها ..

 

المحطة الأولى.. الحكم على المتهمين

فى جلسة 3 أكتوبر 2017 قضت محكمة الموضوع الأولى، بالسجن المشدد للمتهمين، فى اتهامهم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

المحطة الـ2.. قبول الطعن

فى مطلع شهر مارس 2019، قبلت محكمة النقض طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة آخرى.

 

المحطة الـ 3.. تحديد دائرة جديدة

بعد إحالة أوراق القضية لمحكمة الاستئناف، حددت المحكمة جلسة 22 يونيو 2019، لنظر محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى.

 

المحطة الـ 4.. فض الأحراز

فى 24 سبتمبر 2019، فضت المحكمة الأحراز وضمت 9 مقاطع فيديو لأحداث التظاهر أعلى كوبر أكتوبر وبمحيط الكورنيش.

 

المحطة الـ 5 .. مرافعة النيابة والدفاع

فى 13 أكتوبر الجارى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وجاء فيها : المتهمون تحالفوا مع الشيطان، فضلوا مصلحة عشيرتهم عن مصلحة البلاد، أصدروا تعليمات لأنصارهم فى المحافظات للتصعيد لافتعال المشاحنات مع المواطنين والتوجه لمبنى ماسبيرو لاحتلاله.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

 

 


عنف ماسبيرو

احداث ماسبيرو

جنايات القاهره

مظاهرات الاخوان

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