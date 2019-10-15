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30 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:23 م
30 نوفمبر.. الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

 

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


محاكمة المتهمين بمحاولة قتل المستشار زكريا عبد العزيز

النائب العام المساعد

زكريا عبد العزيز

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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