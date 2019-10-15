3 عاطلين وراء سرقة السيارات بالجيزة ورأس البر

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة 8 سيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقات، وأرشدوا عن المسروقات لدى 4 من عملائهم تم القبض عليهم.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات من الطريق العام، بإسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (أول وثان الشيخ زايد، ثان أكتوبر، رأس البر ) مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعلى الفور تم التنسيق مع قطاع الأمن العام تم ايتهدافهم، وإعداد بعض الأكمنة بأماكن ترددهم أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 8 جرائم سرقة بذات الإسلوب، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للسيارات المستولى عليها لدى 4 عملاء سيئ النية، وأمكن ضبطهم والمسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.