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25 شركة من كبرى مصنعى الغزول وسلاسل التجزئة العالمية تزور محلج القطن المطور بالفيوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:08 م
25 شركة من كبرى مصنعى الغزول وسلاسل التجزئة العالمية تزور محلج القطن المطور بالفيوم خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر
كتب هانى الحوتى

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نظمت جمعية قطن مصر، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمحلج القطن المطور بمحافظة الفيوم بمشاركة وفد دولي يضم 25 من كبرى سلاسل التجزئة فى العالم ومصنعي الغزل والنسيج فى كل من إنجلترا وأمريكا.
 
وقال المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، إن زيارة وفد كبار مصنعي الغزل والنسيج والماركات العالمية لمحلج القطن المطور بالفيوم يضم عددا من الماركات العالمية وهما Mailes &Spenser &john Lewis &Dunerm &Macy’s &Hugo Boss & Chritian Dior & Stella Mc Caitney & Albini & Elvy، مضيفا أن الهدف من الزيارة الإطلاع على أحدث نظم صناعة الغزل والنسيج وتبادل الخبرات في هذا المجال.
 
 
وتابع أنه من المقرر أن تنظم الجمعية زيارة لوفد الشركات الإنجليزية والأمريكية لمحافظة كفر الشيخ لزيارة حقل قطن شركة ألكان للتعرف عن نظم الحديثة في زراعة وحصاد وإنتاج الاقطان المصرية، وتأتي في إطار مشروع القطن المصري والتعريف ببرنامج القطن المستدام BCT الذي يتم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
 
وأكد شومان، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارة وفد الشركات العالمية لمحلج الفيوم، أن مصر اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو الحفاظ على القطن المصري والتوجه نحو القطن المستدام، وفي مقدمتها حظر تداول الاقطان بين المحافظات ومنع عمليات التقليد وغش الاقطان.
 
وأوضح شومان، أن برنامج القطن المستدام يتضمن 19 خطوة لتحسين إنتاجية الفدان والتحول إلى القطن المستدام في مقدمتها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معاير الصناعة الدولية المستخدمة فى القطن المستدام، وعمل عقود زراعية لمنع التحكم فى الأسواق، واختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصري من الخلط بالاضافة إلى عمل توعية للمزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف.
 
وأضاف "شومان"، أن البرنامج يتطلب تنفيذه هيئة متخصصة للاشراف على البذور وتوزيعها وتحفيز قطاع الغزل والنسيج للاستخدام القطن المستدام فى الصناعة بديلا عن الاستيراد وتحديد المساحات المراد زراعتها من خلال دراسة سنوية لاقتصاديات زراعة القطن والتركيز على برامج ترويج القطن المصري عالمياً ومنع تقليد العلامات التجارية والغش.
 
 
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محلج القطن المطور بمحافظة الفيوم
 
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محلج القطن

 

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زيارة ميدانية لمحلج القطن

 

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جانب من الزيارة
 
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زيارة وفد كبار مصنعي الغزل والنسيج

 

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محلج القطن
 
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الوفد الدولي

 

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جمعية قطن مصر

 

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محلج القطن المطور بالفيوم

 

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محلج الفيوم

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جانب من الزيارة

 


اخبار الاقتصاد

قطن مصر

مصنعى الغزل والنسيج

شركات

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