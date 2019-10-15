1.4 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك السخنة خلال سبتمبر

كتب أحمد مصطفى

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر سبتمبر 2019 عن مشمول 4833 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 13906 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 428 مليون و62 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 51 مليون و 417 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى 1212 شهادة بعدد حاويات 11534 بقيمة إجمالية مليار و 159 مليون و 14 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 مليون و 57 ألف جنيه وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى مليار و 482 مليون و 536 ألف جنيه .