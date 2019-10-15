يوسف الشاهد يدعو للإسراع فى تشكيل الحكومة التونسية من الأحزاب

كتبت – هناء أبو العز

دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إلى الإسراع فى تشكيل الحكومة من الأحزاب الفائزة فى الانتخابات، وذلك على هامش مشاركته فى موكب إحياء الذّكرى 56 لعيد الجلاء بمقبرة الشّهداء ببنزرت.

وعبر فى تصريحات صحفية عن استعداده كحكومة لتسليم السّلطة، لافتا النّظر إلى أنّ “هذه سنة الدّيمقراطية”، وداعيا إلى ضرورة تكوين الحكومة فى أقرب وقت ممكن لمتابعة الأمور الاجتماعية العاجلة والأمور المالية وتوازنات قانون المالية.

وشدّد الشّاهد على أنّ “التّحديات كبيرة لذلك يجب التّسريع فى تشكيل الحكومة”.