وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

كتبت فاطمة شوقى

أبرزت وكالة "دى فياجى" الإيطالية انتعاش السياحة فى مصر فى الفترة الأخيرة، وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية حول السياحة المصرية ظهرت خلال الأيام الثلاثة لمعرض السياحة الدولى "تى تى جى" الذى تم تنظيمه فى مدينة ريمينى الإيطالية خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر.

وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية للسياحة فى مصر، وزار 500.000 إيطالى مصر منذ بداية العام الجارى 2019، وهناك توقعات بزيادة هذا العدد فى 2020، مشيرة إلى أن الموسم الشتوى الحالى فى مصر "مبشر" وخاصة الرحلات الكلاسيكية التى تتوجه إلى الأقصر وأسوان ورحلات البواخر النيلية.

وكان المعرض فرصة للقاء منظمى الرحلات السياحية والصحفيين وفرصة للحديث عن مشاريع لإحياء السياحة والاستثمار فى مصر بشكل عام وخاصة البحر الأحمر والوجهات الكلاسيكية، وفقا للوكالة الإيطالية.

وشاركت مصر فى المعرض بجناح مساحته 100 متر مربع ويضم ممثلين عن قطاعات الشركات السياحية والفنادق والطيران، وصمم الجناج على شكل معبد فرعونى وجرى تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، ووضع شاشات عرض للمواد الترويجية لمصر ومنها الفيلم الترويجى لحملة People to People..

وتم خلال المعرض الترويج لافتتاح المتحف المصرى 2020 والذى يعتبر أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر.