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وفد من الصحة يتفقد أعمال التجهيزات بمستشفيات العديسات والبياضية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:10 م
وفد من الصحة يتفقد أعمال التجهيزات بمستشفيات العديسات والبياضية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تفقد وفدا من وزارة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والبياضية، وذلك فى إطار استعدادات وتجهيزات المحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وكان فى استقبالهم عدد من السادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
 
وأوضح بيان أن الوفد تفقد أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات والتى تم إنشاؤها وتجهيزها بتكلفة بلغت حوالى 400 مليون جنيه، حيث من المقرر أن تخدم المستشفى مليون و200 ألف نسمة، مشيراً إلى أن المستشفى مكون من أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سرير رعاية مركزة، وقسم للقسطرة.
 
وأضاف أن الوفد استمع لمقترحات المواطنين فى إطار النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر ستشهد طفرة طبية غير مسبوقة تزامناً مع تطبيق التأمين الصحي الجديد، مؤكدا أن الدولة ستتحمل غير القادرين بالمنظومة الجديدة، ودعا المواطنين مجددا بتسجيل أنفسهم وأسرهم بالمنظومة الجديدة، حتى يتسنى للدولة تقديم أفضل خدمة الطبية للمواطنين داخل المنظومة الجديدة للتأمين الصحى.
 
كما تفقد الوفد أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بمستشفى البياضية، والتي تخدم 75 ألف نسمة بتكلفة إنشائية بلغت 209 ملايين جنيه.
 
وأوضح البيان أن المستشفى يتكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة، ويشمل 26 سرير غسيل كلوى، و20 عيادة خارجية، و5 معامل للتحاليل، ووحدة عناية مركزة بها 5 أسرة رعاية، و4 غرف عمليات.
 
وقال إن الوفد، وجه بإعادة دراسة التصميمات الإنشائية للمستشفى، بما يتناسب مع أكواد بناء المستشفيات العالمية، وشددت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتى كان من المقرر الانتهاء منها شهر أغسطس الماضى، مؤكدةً على ضرورة الإسراع من وتيرة العمل حتى يتم إدراج المستشفى ضمن المنظومة الجديدة.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الجارى، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد.
 
 
 

الصحة

التأمين الصحى

الاقصر

التامين الصحى الشامل

مستشفى العديسات والبياضية

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