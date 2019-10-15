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وصول وزراء الشرعية لـ"سيئون" فى حضر موت اليمنية تمهيدا لعودتهم إلى عدن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:54 م
وصول وزراء الشرعية لـ"سيئون" فى حضر موت اليمنية تمهيدا لعودتهم إلى عدن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
عدن (أ ش أ)

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أفادت مصادر حكومية يمنية، اليوم الثلاثاء، بوصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى "سيئون" فى حضرموت تمهيدا لعودة الحكومة إلى عدن.

وأكدت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن وصول الوزراء جاء كخطوة أولى تمهيدا لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم: وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.

وكان فى استقبالهم وكيل المحافظة ومساعدوه وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من مديرى عموم مكاتب الوزارات بوادى وصحراء حضرموت.

يذكر أن الحكومة اليمنية غادرت منتصف أغسطس الماضى، المناطق المحررة عقب اشتباك المجلس الانتقالى الجنوبى وقوات الشرعية فى العاصمة المؤقتة عدن.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن إجراءات أمنية فى إطار التحضير لعودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها فيها فى ضوء التفاهمات الجارية برعاية السعودية فى جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى.

 


اليمن

حضر موت

سيئون

عدن

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