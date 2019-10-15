وزير المالية يلتقى بنظرائه من السودان والكوميسا ومؤسسات التصنيف الائتمانى

رسالة واشنطن – أحمد يعقوب

غادر القاهرة اليوم، الثلاثاء، وزير المالية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ونيفين منصور مسئول ملف اليورو كلير، ومنى ناصر رئيس وحدة اللجان الوزارية؛ وذلك لحضور اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجارى.

يعقد وزير المالية، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويشارك فى عدد من النقاشات والموائد المستديرة، كما يعقد العديد من الاجتماعات التى تتضمن اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولى فيما يتعلق بشئون الضرائب والجمارك لتسهيل العمليات التجارية، ويعقد أيضًا اجتماعًا مع وزراء مالية دول الكوميسا ومحافظى البنوك المركزية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية الكلية لدول الكوميسا.

ويعقد وزير المالية، العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقائه نظيره الكويتى، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان، لبحث فرص التعاون المشترك ومزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إلى جانب مشاركته بمجلس عموم وكالة التأمين التجار الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له فى لقاءات مع عدد من المسئولين رفيعى المستوى لعدد من البنوك العالمية فى مقدمتها: دويتشه بنك وستاندرد اند بورز وستاندرد تشارترد وبنك ENBD الإماراتى وبنك اتش اس بى سى وسيتى بنك؛ وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية.

ويلتقى وزير المالية مع رئيس مصلحة سك العملة للمملكة المتحدة لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال سك العملة.

ويعقد وزير المالية جلسات ثنائية مع المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى منها مؤسستى فيتش وموديز لاستعراض أوضاع الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، إضافة إلى لقائه مع وزراء مالية ومحافظى بنوك مجموعة العشرين ومجموعة جولدن مان ساكس، واجتماعه مع مسئولى بنك أمريكا ميريل لينش، لتبادل وجهات النظر بين صانعى السياسات وبحث فرص الاستثمار بين الطرفين.

ويلتقى الوزير بوفد من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ومؤسسة مورجان ستانلى لبحث تطورات أوضاع الاقتصاد الكلى وسبل جذب السوق المحلى المصرى للاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة وكذلك الإصدارات المحلية للسندات مقابل الإصدارات الدولية.

كما يعقد الوزير جلسات ثنائية مع وفد من مؤسسة جى بى مورجان، ومن المقرر أن يلتقى بوفد من جايكا لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية لمصر وسبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية ومنها ملف الصحة.

ويستعرض الوزير على هامش الاجتماعات، الرؤية المصرية الطموحة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد باعتبارها نموذجًا يحتذى به لدى الدول الأفريقية الأخرى لكون مصر تترأس الاتحاد الأفريقى هذا العام وكيفية استدامة التمويل الخاص بتلك المنظومة.

ويشارك وزير المالية العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية، حيث يحضر المنتدى العالمى للمستثمرين السياديين لعام 2019، لاستعراض أبرز المؤشرات الإيجابية لأوضاع الاقتصاد المصرى وكذلك ترسيخ أهمية فهم الاتجاهات الأساسية التى تحكم عملية التدفقات الائتمانية داخل الأسواق الناشئة، ويختتم لقاءاته باجتماعات المائدة المستديرة بين كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ووزراء ومحافظى بنوك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تستكمل وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير التى بدأتها فى إبريل الماضى ضمن احتفالية توقيع، فى ضوء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثمارى الأجنبى فى السوق المصرى وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وسيسهم التسجيل فى بنك يورو كلير فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية.

ويسهم هذا الاتفاق فى فتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية.