سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الروسى يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:02 م
وزير الدفاع الروسى يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكى الوضع فى سوريا العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، الوضع في سوريا.

وأشارت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الثلاثاء ، إلى أنه جرت مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك في سياق الأوضاع بسوريا.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العدوان التركي على أراضي شمال شرقي سوريا، والذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، حيث تواصل القوات التركية قصفها الجوي والمدفعي على مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي، وقد لاقى العدوان التركي إدانة عربية وإقليمية ودولية واسعة.

 

 


روسيا

امريكا

سوريا

العدوان التركى على سوريا

الغزو التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تواصل التصعيد الدولى ضد العدوان على سوريا فى اليوم السابع للغزو التركى.. وزير الرياضة الإيطالى يطالب بسحب تنظيم إسطنبول نهائى أبطال أوروبا.. ومطالبات بقطع العلاقات مع أنقرة.. واجتماع لمجلس الأمن لبحث المستجدات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:00 م

فيديو.. استمرار العدوان التركى يفجر غضب الأتراك ضد أردوغان.. رئيس "الشعوب الكردى": هذا وقت الوقوف ضد العدوان على سوريا.. رئيسة حزب تركى معارض تحذر أردوغان: أنت مضطر لتحديد طبيعة علاقتنا مع واشنطن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:53 م

"اليوم السابع" يستعرض بالشرح والتفاصيل كواليس العدوان التركى على شمال سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة