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وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء كرواتبا تطوير العلاقات الاقتصادية ..صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:24 م
وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء كرواتبا تطوير العلاقات الاقتصادية ..صور وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى رئيس وزراء كرواتيا
كتب: أحمد جمعة

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التقي وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، وذلك لبحث سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون التى تجمع بين البلدين فى المجالات المختلفة.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين أكدا خلال المقابلة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، خاصة على ضوء المشاورات المثمرة التى أجراها الوزير شكرى خلال زيارته الحالية إلى كرواتيا. 

كما قدم الوزير شكرى التهنئة إلى رئيس وزراء كرواتيا على ضوء قرب تولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى.

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وفى هذا السياق، أضاف حافظ أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية لتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، حيث استعرض في هذا الصدد ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية شاملة خلال الأعوام الماضية وما أسفرت عنه من خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى الفرص الواعدة أمام الشركات الكرواتية بالسوق المصرية.

 كما أعرب الوزير شكرى عن تطلعه لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين العام القادم.

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وأوضح حافظ أن اللقاء تطرق كذلك إلى فرص التعاون في مجال السياحة، منوهاً بأهمية العمل على زيادة حركة السياحة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

وأردف المتحدث الرسمي للخارجية، أن رئيس الوزراء الكرواتى أشاد من جانبه بمستوى العلاقات والتنسيق مع مصر، منوهاً إلى زيارته الناجحة إلى مدينة شرم الشيخ شهر فبراير الماضى للمشاركة فى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، حيث أشاد بالتنظيم الناجح للقمة وما وفرته من فرصة جيدة لتعرف القادة الأوروبيين على حقيقة الأوضاع فى مصر.

كما حرص على التعرُف على رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية، والمواقف المصرية إزاء الأزمات والتحديات المختلفة فى المنطقة، وخاصة فى سوريا.


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