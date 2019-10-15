سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:10 م
وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم، الثلاثاء، إن بلاده ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية على القوى الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف للبرلمان "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة".

وتابع "لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة".

وتابع وزير الخارجية البريطاني، لا نريد عودة مقاتلي الدولة الإسلامية الأجانب إلى هذا البلد لكننا سنبحث عودة القُصر واليتامى


العدوان التركى على سوريا

بريطانيا

الخارجية البريطانيه

اخبار سوريا

العدوان التركى

سوريا

صادرات السلاح من بريطانيا الى تركيا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بارنييه: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "يزداد صعوبة"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:36 م

سفير السعودية لدى بريطانيا: الهجوم التركى يثير الفوضى فى سوريا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:34 ص

بى.بى.سى: الاتحاد الأوروبى يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:27 ص

بريطانيا تقرر إعادة النظر فى كل رخص صادرات الأسلحة إلى تركيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:50 م

العالم هذا المساء.. ملكة بريطانيا تحضر حفل افتتاح البرلمان فى لندن.. انتشار القوات السورية على الحدود مع تركيا لمواجهة العدوان على أراضيهم.. ومتظاهرو الإكوادور ينظفون الشوارع بعد الاحتجاجات الأخيرة (صور)

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة