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وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئول أمريكى العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:05 م
وزير الخارجية الأردنى يبحث مع مسئول أمريكى العلاقات الثنائية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم ، الثلاثاء ، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية ريني كلارك كوبر، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والارتقاء بها في المجالات كافة والمستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين تناولا خلال اللقاء، الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الظلامي.

وثمن "كوبر" الجهود المستمرة التي يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتكريس النهج الشمولي لمحاربة الإٍرهاب.

وأكد الصفدي عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثمنا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

 

 


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