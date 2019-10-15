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وزير الإسكان: تنفيذ 1016 مصنعاً بالعاشر من رمضان باستثمارات 3 مليارات جنيه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:15 ص
وزير الإسكان: تنفيذ 1016 مصنعاً بالعاشر من رمضان باستثمارات 3 مليارات جنيه المدن الجديدة_أرشيفية
كتب أحمد حسن

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قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 1016 مصنعاً بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالى استثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه، وإنتاج سنوى متوقع 8 مليارات جنيه، وستوفر 87 ألف فرصة عمل، كما أنه تم تخصيص 340 مصنعاً بمساحات تتراوح بين 2500 و43000 م2.
 
وأوضح وزير الإسكان، أن عدد المصانع المُنتجة بالمدينة 2997 مصنعاً، بإجمالى استثمارات 84 مليار جنيه، وتحقق إنتاجاً سنوياً بقيمة 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، بخلاف 13مجمعاً صناعياً صغيراً، تضم 2522 وحدة صناعية، يعمل بها 3700 عامل.
 
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات تخصيص الورش وتسليمها للحاجزين، وذلك بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بالمنطقة الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، والذى يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف والكهرباء، ومزودة بنظام مكافحة الحريق، وبها خط تليفون، وجارٍ التنسيق لإمداد الورش بالغاز الطبيعى، بمساحة 702 م2 للورشة (مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2 "منطقة تحميل" - والجزء المغطى عبارة عن بناء معدني بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول - والجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18 * 15 م).
 
وأضاف، أن الورش موزعة على 3 مجمعات صناعية (127 ورشة بمجمع أ - 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج)، وتم استخدام أحدث الأنظمة المعمارية فى تصميم المنشآت لملائمة جميع الأنشطة، للمساهمة فى تطوير الصناعة المصرية، وتوفير متطلبات السوق، وتوفير فرص عمل للشباب، وإنتاج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 590 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جارٍ تخطيط وطرح إنشاء منطقة خدمات متكاملة لكل مجمع.

وزاره الاسكان

المصانع

المدن الجديده

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