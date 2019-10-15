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على هامش مؤتمر مصر تستطيع

وزيرتا الهجرة والتخطيط يجتمعان بخبراء مصر فى الخارج للاستفادة من تجاربهم الخارجية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:26 م
وزيرتا الهجرة والتخطيط يجتمعان بخبراء مصر فى الخارج للاستفادة من تجاربهم الخارجية مؤتمر مصر تستطيع
كتب أحمد حمادة - محمود راغب

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ناقشت وزيرتى الهجرة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مستقبل الاستثمار فى مصر وكيفية النهوض بالموارد المصرية، وذلك خلال اجتماع مع عدد من خبراء المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة فى عدة مجالات داخل دول أوروبية وأسيوية وأمريكية سواء فى الأعمال الخاصة أو تتدرجوا فى مناصب كبرى داخل تلك الدول، وذلك على هامش مؤتمر مصر تستطيع والذى يعقد فى الفترة من 15-16 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن يعرض الخبراء نجاحاتهم فى الخارج وكيفية الاستفادة من تجاربهم لتحقيق النجاحات فى مصر. 
 
الجدير بالذكر أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذى تنظمه وزارتى الهجرة والتخطيط، والذى انطلق اليوم الثلاثاء، بقاعة المنارة، خلال الفترة من 15-16 أكتوبر، يعقد 11 جلسة على مدار اليومين. 
 
وستتناول كل ورشة عرض الوزير المختص، الذى من المقرر أن يناقش سبل التنمية فى إفريقيا والاستثمار فى عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ويبدأ اليوم الأول للمؤتمر بحفل الافتتاح، الذى يتضمن البدء بالسلام الجمهورى، يعقبه عرض فيلم عن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، يليه كلمة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى تقدم وتكرم خلالها الخبراء والعلماء  المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي يبلغ عددهم  65، وعلى رأسهم ذكرى الراحل الدكتور عبد الحليم عمرو أحد أنبغ علماء مصر تستطيع، وصاحب اختراع (الهراس أمير)، وتختم الجلسة بكلمة الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن الإصلاح الاقتصادي ومستقبل التنمية في مصر.
 
وتنطلق الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "الاستثمارات فى المشروعات الكبرى"، عقب حفل الإفتتاح مباشرة، والتي  يستعرض خلالها كل وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، و كميل حليم مالك لشركة متخصصة في التطوير العقارى والإنشاءات بالولايات المتحدة الأمريكية، و أحمد رستم خبير أول شئون التمويل ومدرب شباب البنك الدولي لتطوير أدائهم المهني بأمريكا، و أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، و أيمن لطفي مطور عقارى باستراليا، و كرم خليل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بنيويورك للخدمات الفندقية، و عماد عزمى صاحب إحدى الشركات الهندسية بالإمارات، سبل الاستثمار فى المشروعات الكبرى.
 
 

مصر تستطيع

أخبار اقتصاد

وزارة الهجرة

وزارة التخطيط

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