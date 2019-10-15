سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

ورشة مواجهة الزيادة السكانية بالتنمية المحلية توصى بتعميم البرنامج بالمحافظات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:39 م
ورشة مواجهة الزيادة السكانية بالتنمية المحلية توصى بتعميم البرنامج بالمحافظات جانب من ورشة عمل
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت ورشة عمل برنامج "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، والتي نظمتها وزارة التنمية المحلية في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الحالي بالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان ووحدات السكان بمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية .
 
وأوصت الورشة بتعميم التجربة علي باقي محافظات الجمهورية بالاستعانة بفريق وحدة السكان ومكتب المجلس القومي للسكان وشباب المحافظات الخمسة للمشروع وأن تتولى فرق العمل بالمحافظات إستكمال الإطار المؤسسي للمشروع وتشكيله أثناء تنفيذ الخطة السنوية للسكان القائم تطويرها وذلك بداية من الربع الحالي من السنة المالية 2019/2020 بالإضافة الي التنسيق مع الكنيسة ومديريات الأوقاف لدعم القضية السكانية بالمناطق ذات الأولوية التي يتم تحديدها من خلال فرق العمل بالمحافظات.
 
وأوصت الورشة أيضاً بضرورة وجود منسق للمسئولية المجتمعية وتفعيل دورة وضمه للمجلس الإقليمي للسكان لدعم المحافظة في تنفيذ بعض الأنشطة السكانية وتوفير الخدمات التي تساعد في تحسين المؤشر وذلك من خلال "رجال الاعمال والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم الفني لبناء قدرات فرق عمل المحافظات الخمسة داخل المجلس الإقليمي للسكان ولإدارة البرنامج السكاني واستخدام تكنولوجيا المعلومات لرصد التغير في المؤشرات السكانية والتنموية ذات العلاقة مما يساعد علي حوكمة ملف السكان .
 
كما أوصت اللجنة بتكوين لجان السكان وتفعيل دورها في القضية السكانية علي مستوي المحافظة بالمشاركة مع المجتمع المدني في تنفيذ الأنشطة الداعمة للاستراتيجية القومية للسكان تحت غطاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان وتذليل العقبات التي تواجه انجازات الجهات مع دعم فريق الرصد الميداني للمشاركة الفعالية في رصد المشكلات لتحديد أسباب التغير في المؤشرات السكانية لوضع خطة للسيطرة علي المشكلات وإيجاد مقترحات وحلول تساعد في تحسين هذه المؤشرات .
 
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المشروع ينفذ في 5 محافظات كمرحلة أولي هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وإشراك الشباب في المتابعة وصنع القرار الخاص بالقضية السكانية .
 
 

التنميه المحليه

المحليات

الزياده السكانيه

القضيه السكانيه

زياده السكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية تختتم ورشة عمل المتطوعين فى مشروع "مواجهة الزيادة السكانية"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:48 ص

مساعد وزير التنمية المحلية يطالب بأساليب غير تقليدية لمواجهة النمو السكانى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:24 م

التنمية المحلية: 248 ألف توك توك مرخص بالمحافظات وننسق لاستبداله بالمينى فان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:09 م

التنمية المحلية تبحث مع وفد البنك الدولى تطوير المناطق الأثرية والسياحية بسوهاج

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:20 م

التنمية المحلية: جار الانتهاء من مشروعات بسوهاج وقنا باستثمارات 4.1 مليار جنيه

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:48 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة