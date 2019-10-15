والد الطفلة روان ضحية التنمر: حالتها تتسحن وتخضع للعلاج الطبيعى قريبا

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد محمد محمود والد الطفلة روان ضحية التنمر، أن هناك تحسن كبير فى حالة روان، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنها بدأت تتجاوب مع الحديث وترد بكلمات بسيطة.

وعن الموقف الطبى لحالة "روان"، قال: "هى حاليا تخضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسى، وبعد ظهور نتيجة الإشاعة سوف تخضع لفترة علاج طبيعى".

وأكد والد "روان" على أنه مازال يتابع إجراءات النيابة فى القضية، وجارى إستدعاء والدة "شهد" السيدة المتهمة بإهانة روان وسط زملائها ومعايرتها بطبيعة عمل والدها الذى يعمل حارس عقار.

وتعود أحداث الواقعة إلى، وقوع مشادة بين روان وزميلتها فى الفصل "شهد"، فما كان من والدة الزميلة "شهد" إلا بالحضور إلى المدرسة وقامت بتوعد روان وإهانتها بطابور المدرسة، ومعايرتها بأن والدها يعمل حارس عقار، وقامت بضربها على وجهها وشد شعرها أمام الطلاب والمدرسين، مما أدى إلى إصابتها بشلل فى العصب السابع، حيث قامت بمعايرتها فى الطابور بأن والدها يعمل حارس عقار، وقالت لها: "إزاى تتطاولى على بنت مهندس البترول وأنتى بنت البواب، أنتى "عرة" فكانت النتيجة تلك الإصابة، حيث تتلقى "روان" العلاج بمستشفى الطلبة حاليا.