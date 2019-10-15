"هيرميس" تعلن إتمام الطرح العام لأسهم شركة «Helios Towers» في بورصة لندن

كتب هانى الحوتى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الطرح العام لشركة «Helios Towers» في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي شركة رائدة في مجال تطوير البنية الأساسية لأبراج شبكات الاتصالات بأسواق جنوب الصحراء الأفريقية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 288 مليار جنيه إسترليني.

وتأسست شركة «Helios Towers» عام 2009 وتقوم حاليًا بامتلاك وتشغيل أبراج الاتصالات والبنية الأساسية للاتصالات في أسواق تنزانيا وغانا والكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو، وتقوم الشركة بتشغيل أكثر من 6500 برج اتصالات بالإضافة إلى إتاحة خدمات تقاسم البنية التحتية لأبرز مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأفريقية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، وذلك على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة ببورصة لندن للأوراق المالية تحت كود HTWS. وتمثل تلك الصفقة خامس عمليات الطرح العام التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس في بورصة لندن للأوراق المالية، والتي تأتي بعد صفقات الطرح الناجحة لأسهم شركة «أديس إنترناشيونال» وشركة «التشخيص المتكاملة القابضة» وشركة «ASA International» وشركة «Finablr».

وشهدت الصفقة طرح 250 مليون سهم (أو ما يمثل 25% من رأسمال المصدر) للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، وذلك بسعر 1.15 جنيه إسترليني للسهم، وبالتالي بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 1.150 مليون جنيه إسترليني مع بداية جلسة تداول اليوم.

وفي هذا السياق أوضح على خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس، أن الإتمام الناجح لصفقة طرح أسهم شركة «Helios Towers» يؤكد القدرة التي تنفرد بها المجموعة في ترتيب الاكتتابات وتنفيذ الطروحات العامة بنجاح، مستفيدةً من تواجدها الجغرافي في أهم الأسواق الناشئة والمبتدئة لتقدم باقة متكاملة من الخدمات بالمعايير العالمية.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس تحظى بالقدرة على تنفيذ مختلف الصفقات في أكثر من 75 سوف ناشئ ومبتدئ، أو ما يمثل جميع الأسواق المدرجة بمؤشر مورجان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك من خلال تواجدها المباشر في 13 دولة عبر أربع قارات. وقد نجحت الشركة في تنمية أعمالها بشكل ملحوظ منذ إطلاق قطاع الأسواق المبتدئة عام 2017، حيث احتلت صدارة تصنيف «Extel Survey 2019» لشركات الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق المبتدئة حول العالم للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى فوز الشركة بمجموعة من الجوائز التقديرية من مؤسسات دولية مرموقة مثل أفضل بنك استثمار في الشرق الأوسط وأفضل بنك لصفقات أسواق المال بأفريقيا".

وتابع خالبي، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس نجح على مدار سنوات عديدة في احتلال صدارة أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحصة السوقية، وهو ما يعكسه قدرة الشركة على قيادة كبرى صفقات الطرح العام بمختلف أسواق المنطقة، مستفيدةً من شبكة عملاءها حول العالم وقدرتها على جذب اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي للفرص الاستثمارية الجذابة.

وأضاف خالبي أن صفقة طرح أسهم شركة «Helios Towers» تأتي بعد نجاح الشركة في إتمام عملية طرح أسهم شركة «ASA International» في عام 2018، والتي مثلت أولى توسعات الشركة بالأسواق المبتدئة.

وأعرب عن اعتزازه بترسيخ مكانة المجموعة المالية هيرميس في الأسواق المبتدئة باعتبارها بنك الاستثمار والمستشار المفضل في الأسواق المبتدئة والناشئة، في ضوء الإعداد لتنفيذ مجموعة من الصفقات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن صفقة طرح أسهم «Helios Towers» تمثل ثامن صفقات الأسهم التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس للعديد من الشركات العاملة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، حيث ضمت القائمة العديد من الطروحات الأولية والثانوية على عدة أسواق إقليمية ودولية منذ بداية عام 2019.